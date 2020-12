[아시아경제 강나훔 기자] 액트 액트 131400 | 코스닥 증권정보 현재가 5,380 전일대비 320 등락률 -5.61% 거래량 397,123 전일가 5,700 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 액트, 경영권 변경에 관한 계약 체결액트, 세미콘라이트로 최대주주 변경[공시+]세미콘라이트, 액트 최대주주로 경영참여… “사업시너지 기대” close 는 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위해 106억원 규모의 조광ILI 조광ILI 044060 | 코스닥 증권정보 현재가 9,740 전일대비 540 등락률 +5.87% 거래량 700,546 전일가 9,200 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 조광ILI, 3분기 영업익 15억원...전년비 32.2% 증가[공시+]조광ILI "상반기 영업익 39억원…전년比 208.5%↑"조광ILI, 조선기자재 테마 상승세에 3.43% ↑ close 지분을 엔케이브 투자조합 및 디스트로이 투자조합에 양도했다고 21일 공시했다.

대금지급일은 오는 29일이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr