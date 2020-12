英 코로나19 변종 출현에 방역 비상…'4단계 조치 신설해 봉쇄 재개'

크리스마스 기간 완화조치로 축소

감염력 빠른 변종 확인

[아시아경제 나주석 기자] 영국 정부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 가팔라지자 긴급 봉쇄조치를 취하기로 했다. 크리스마스 시즌 5일간 완화조치를 취하려던 계획에서 물러나 크리스마스 당일 외에는 여러 가구가 함께 머물지 못 하도록 제한하기로 했다.

19일(현지시간) 영국 일간지 가디언 등에 따르면 보리스 존슨 영국 총리는 코로나19 대응 방안을 각료들과 논의한 뒤, 런던 등 일부 지역에 코로나19 대응 4단계로 격상을 발표했다. 4단계는 기존 3단계 대응 조치에 없는 조치로 지난달 내내 유지됐던 봉쇄조치와 같은 수준이다. 3단계 대응 수준으로는 코로나19 확산세를 억제하는 데 한계가 있다는 판단 등이 작용했다.

켄트와 버킹엄셔, 버크셔, 서리, 포츠머스 등 잉글랜드 남동부 지역, 루턴과 하트퍼드셔, 에식스 등 잉글랜드 동부 지역 등 3단계 적용지역이 20일부터 4단계 적용 대상 지역이 됐다.

영국 정부는 전면 봉쇄 조치가 지난 4주간 시행된 뒤 이달 2일부터 지역별 3단계 조치를 발표했다. 하지만 지역별 조치로 확산세를 억제하는 데 실패한 것으로 판단하면서 기존 봉쇄 조치 수준의 4단계를 새롭게 만들었다.

이 조치에 따르면 모든 필수업종을 제외한 가게나 체육관, 미용실 등은 문을 닫아야 한다. 재택근무가 불가능한 경우나 등교나 보육, 운동 등을 제외하고는 집에 머물도록 했다. 공공장소에도 다른 가구 구성원 1명과만 만날 수 있다. 영국 정부는 일단 이번 조치를 오는 30일까지 유지토록 했다.

또한 영국 정부는 크리스마스 기간 최대 3가구가 함께 머물 수 있도록 했던 제한 완화 조치로 축소했다. 당초 23일부터 5일간 최대 3가구가 함께 머물 수 있도록 할 계획이었지만, 코로나19 확산세가 빨라지자 크리스마스 당일에만 허락하는 쪽으로 축소 운영키로 했다.

영국 정부가 이처럼 급격하게 코로나19 대응 조치를 격상한 것은 코로나19 변동 바이러스 확산 탓이다. 'VUI-202012/01'로 알려진 이번 변종은 기존 바이러스와 비교해 감염력이 빠르다.

존슨 총리는 "우리는 계획했던 대로 크리스마스를 보낼 수는 없게 됐다"면서 "이 같은 조치를 발표하게 돼 마음이 매우 무겁다"고 전했다.

