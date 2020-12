[아시아경제 이민지 기자] 신신제약 신신제약 002800 | 코스닥 증권정보 현재가 10,200 전일대비 1,100 등락률 -9.73% 거래량 1,082,296 전일가 11,300 2020.12.18 15:32 장중(20분지연) 관련기사 이젠 아우차례…코스닥으로 쏠리는 투심, 중소형 성장株로 이동신신제약, 외국인 1000주 순매도… 주가 2.2%정부 확보했습니다! 긴급사용 임박한 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! close 은 Luceque Global(미국 판매처)과 체결한 보건용 니트릴 장갑 공급계약을 해지하다고 18일 공시했다. 해지금액은 85억원으로 이는 지난해 매출액 대비 12.6%에 달한다.

회사 측은 "외부 제조업체의 내부 사정에 따라 제품공급 불가 통보를 접수해 미국 판매처에 제품공급이 불가함을 알리게 됐다"고 설명했다.

