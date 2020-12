AI 간편 투자 '핀트', 오픈뱅킹 날개 달고 1년 만에 1100% 성장

[아시아경제 이민지 기자] 국내 최초 AI 비대면 투자일임 서비스 ‘핀트(Fint)’를 운영하는 디셈버앤컴퍼니자산운용은 오픈뱅킹 서비스가 간편투자의 패러다임을 변화시키며 핀트 앱 성장을 이끌었다고 17일 밝혔다.

디셈버앤컴퍼니자산운용은 지난해 10월 자산운용사 중 처음으로 전자 금융업자 등록을 마쳤으며, 같은 해 12월 비대면투자일임업계 최초로 핀트에 오픈뱅킹 서비스를 도입했다.

핀트는 투자금 입출금을 위해 별도로 은행앱이나 증권사앱을 구동할 필요가 없다. 앱 내에서 간단히 자신의 금융 계좌를 연동해 원하면 언제든 투자금을 입금하거나 출금할 수 있다. 또 새로운 개념의 적립식 투자 서비스도 가능하다. 핀트가 최근 선보인 ‘꾸준히 목표달성’ 서비스는 오픈뱅킹으로 연결된 지정 계좌에서 목표한 금액만큼 일정 기간 투자금이 알아서 입금돼 종잣돈을 모을 수 있다.

핀트는 오픈뱅킹 도입 이후 지난 1년간 가입자가 1100% 증가하며 급속도로 성장해왔다. 특히 고객 한 명당 금융 계좌를 1~2개 이상 연동했고 누적 입출금 횟수가 100만건을 넘기는 등 오픈뱅킹을 통한 간편 투자에 적극적인 모습을 보이고 있다. 핀트 측은 “업계 유일의 맞춤형 AI 투자라는 핀트만의 서비스 경쟁력에 서비스 진입 문턱을 낮춘 오픈뱅킹 시너지까지 더해지며 단기간 내 폭발적인 성과를 기록했다”고 말했다.

오픈뱅킹 참여기관은 오는 22일부터 추가 확대될 예정이다. 핀트와 연계된 기존 18개 은행에 KB증권, 대신증권, 농협중앙회, 우정사업본부 등 23곳이 새롭게 추가돼 총 41곳을 핀트 오픈뱅킹을 통해 이용할 수 있게 된다.

정인영 디셈버앤컴퍼니자산운용 대표는 “정부의 디지털 금융혁신 일환으로 탄생한 오픈뱅킹 서비스 도입으로 핀트의 원스톱 간편 투자 실현이 가능해졌고, 개선된 사용성과 편의성으로 이용자가 꾸준히 증가하고 있다”며 “4차산업혁명 시대에 걸맞은 혁신적인 핀테크 서비스를 계속해서 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr