실리콘웍스, 저소득층 가구 위한 나눔 활동

[아시아경제 이동우 기자]실리콘웍스는 서울 양재, 대전 등 국내 사업장 인근 저소득층 가구를 위한 나눔 활동을 진행했다고 17일 밝혔다.

실리콘웍스는 이달 중 사단법인 '사랑의 연탄나눔운동'을 통해 연탄 6000장을 양재동 취약계층 가구에 전달하고 대전 아동복지시설 자혜원에 최신 정수기 2대를 설치할 계획이다.

크리스마스를 맞아 오는 24일에는 미취학 아동을 포함한 40여명의 어린이에게 600만원 상당의 운동화를 선물한다.

회사는 2018년부터 임직원들이 참여하는 ‘사랑의 김장나누기’, ‘연탄배달’, ‘무료급식봉사’ 등 지역사회 지원을 위한 다양한 봉사활동을 지속해오고 있다.

손보익 실리콘웍스 대표이사 사장은 "주변 어려운 이웃들이 따뜻한 연말연시를 보내는 데 작은 보탬이 되면 좋겠다"며 "회사는 앞으로 사회적 역할을 다하며 고객과 더불어 지속 가능한 성장을 추구하겠다"고 말했다.

