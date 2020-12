투비소프트 '카 커머스 장치' 관련 특허권 취득

[아시아경제 금보령 기자] 투비소프트 투비소프트 079970 | 코스닥 증권정보 현재가 3,370 전일대비 60 등락률 +1.81% 거래량 2,720,980 전일가 3,310 2020.12.16 14:47 장중(20분지연) 관련기사 투비소프트, 국책과제 ‘커넥티드카 커머스’ 관련 특허 취득…"비대면 카 커머스 사업 확대"투비소프트, 콜드체인(저온 유통) 테마 상승세에 7.72% ↑투비소프트, 외국인 10만 1793주 순매도… 주가 -4.59% close 는 '차량에서 키오스크를 통한 상품 주문 결제를 가능하게 하는 카 커머스 서비스 장치 및 그 동작 방법' 관련 특허권을 취득했다고 16일 공시했다.

투비소프트 측은 "상품 주문과 결제를 위한 별도의 매장 직원 없이도 차량의 운전자가 편리하게 차량에서 키오스크 장치를 통해 자신이 원하는 상품을 주문하고 구매할 수 있도록 지원할 수 있다"며 "제품 고도화 및 향후 신제품 개발 시 활용할 것"이라고 설명했다.

