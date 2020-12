[아시아경제 구은모 기자] 민앤지 민앤지 214180 | 코스닥 증권정보 현재가 17,000 전일대비 100 등락률 -0.58% 거래량 143,428 전일가 17,100 2020.12.15 15:14 장중(20분지연) 관련기사 민앤지 "통합 시승 플랫폼 ‘티오르’, 제휴 자동차 전시장 200개 지점 돌파"민앤지 '종속회사 시너지' 효과…"3분기 사상 최대 실적"티오르, BMW 기획전 실시…"시승 차종 구매 고객에게 사은품 증정" close 는 결산배당으로 보통주와 종류주 모두 1주당 340원의 현금배당을 결정했다고 15일 공시했다. 배당금총액은 41억3423만원이며, 배당기준일은 오는 31일이다.

