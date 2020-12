[상보]당진서 코로나19 확진자 40명 무더기 확진…교회서 31명

[아시아경제 이기민 기자] 충남 당진에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 40명 발생했다.

13일 당진시에 따르면 이날 0시 기준 당진에 있는 한 교회와 노인복지센터 등에서 코로나19 확진자 40명이 나왔다. 당진시 누적 코로나19 확진자는 77명으로 늘었다.

시설별로는 나음교회 31명, 이룸노인복지센터 5명, 마실노인복지센터 1명, 신평고 1명, 당진종합병원 2명이다.

당진시는 전날 교회예배 모임에 참석한 교인(당진 35번,36번) 등을 포함해 확진자가 3명 나왔다고 밝힌 바 있다.

당진시가 35, 36번 확진자의 동선을 확인한 결과 지난 6일 예배 후 교인 40여 명이 교회 내에서 같이 식사를 한 것으로 파악됐다. 당진시는 확진자가 나오자 확진자를 비롯해 확진자와 식사한 교인들에 대한 코로나19 검사를 진행했다. 또한 확진자와 확진자의 가족이 근무하는 노인복지센터 종사자 및 이용자들에 대한 확진 검사도 벌였다.

당진시는 추가적인 이동 동선과 접촉자를 파악하기 위해 역학조사를 벌이는 한편 해당 교회가 사회적 거리두기 방역수칙을 위반한 것으로 심층 조사를 통해 고발 등 필요한 행정조치를 취할 예정인 것으로 알려졌다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr