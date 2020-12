아·태 개인정보보호 감독기구 협의체, 내년 6월 서울서 포럼

[아시아경제 김흥순 기자] 개인정보보호위원회는 아시아·태평양 개인정보보호 감독기구 협의체(APPA)의 차기 포럼을 서울에서 개최하기로 했다고 10일 밝혔다.

APPA는 이날 오전 온라인으로 열린 제54차 포럼 폐막식에서 55차 포럼을 내년 6월 말 서울에서 열기로 결정했다. APPA는 한국, 미국, 일본, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르 등 아·태 지역 주요 12개국이 참여하는 개인정보보호 감독기구 협의체다.

APPA 포럼은 12개 회원국과 초청국이 각국의 개인정보 보호활동 동향을 공유하고 개인정보 침해 등 주요 이슈에 대한 공동 대응을 논의하는 자리로, 매년 2차례 열린다.

윤종인 개인정보위 위원장은 "이번에 한국 개최가 결정된 제55차 APPA 포럼은 데이터 3법 개정 이후 한국에서 처음으로 개최되는 개인정보보호 국제회의라는 점에서 그 의미가 있다"며 "데이터 경제 시대에 국민의 신뢰를 바탕으로 안전한 데이터 활용 방안 등을 아·태 지역뿐만 아니라 글로벌 차원에서 논의하는 등 국제협력 확대·강화에 기여할 수 있는 의미 있는 포럼이 되도록 준비하겠다"고 말했다.

호주가 주최한 이번 54차 포럼은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태를 고려해 온라인 회의로 진행됐다. 이번 포럼에는 주요국의 개인정보보호 감독 기관장 등 200여명이 참석해 코로나19 대응 관련 개인정보보호 활동, 각국의 법제 개정 동향과 프라이버시 문제 대응 추세 등을 논의했다.

우리나라에서는 윤 위원장이 참여해 한국의 코로나19 대응 및 그에 따른 개인정보 침해 예방활동, 최근 페이스북의 이용자 동의 없는 정보 제공에대한 67억원 과징금 부과, 개인정보보호법 개정에 따라 강화된 개인정보위의 역할 등을 발표했다.

