[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 비나텍 =수소연료전지 분리판 제조 및 판매업을 영위하는 에이스크리에이션을 7억원에 100% 인수.

◆ 노바텍 =사업확대에 따른 시설 및 운영자금 확보를 위해 153억원 규모의 자기주식 처분 결정.

◆ 아이원스 = 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 100% 무상증자를 결정.

◆ 액토즈소프트 = 서울중앙지방법원이 채권자 전기아이피가 신청한 정산금 채권 가압류 소송에서 제3채무자인 다날, 다우데이타, 세틀뱅크, 한국문화진흥, 해피머니이 데해 각각 66억원씩 총 330억원 규모의 채권을 지난달 3일 가압류 결정.

◆ 이화전기 =자회사 투자자금 및 운영자금 확보를 위해 이스페이스 인베스텍의 120억원 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채를 현금 취득 하기로 결정.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr