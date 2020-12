"내년 제조·의료·클라우드 사이버 공격 증가"

SK인포섹 9일 '2021년도 사이버 위협 전망 보고서' 발표

[아시아경제 부애리 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 기업의 디지털 전환 수요가 빨라지면서 내년 제조와 의료, 클라우드 컴퓨팅 분야에서 사이버 공격이 증가할 전망이다.

SK인포섹은 9일 '2021년도 사이버 위협 전망 보고서'를 발표했다. 보안전문가 그룹 이큐스트(EQST)가 올해 발생한 해킹사고 사례와 위협 데이터를 바탕으로 내년에 발생 가능성이 높은 5대 사이버 위협을 꼽았다.

5대 주요 사이버 위협은 ▲제조 분야 산업제어시스템을 노린 공격 ▲방어 체계를 우회하는 랜섬웨어 공격 ▲디지털 헬스케어 분야를 노린 공격 ▲하이브리드 클라우드 환경의 보안 요소 증가 ▲온택트(On-tact·온라인 대면) 환경을 악용한 보안 위협 등이다.

내년에는 제조시설에 대한 해킹 공격이 본격화 될 전망이다. SK인포섹에 따르면 올해 제조 분야에서 발생한 침해사고는 16.8%로, 전체 산업 중 가장 많은 공격을 받았다. 제조운영(OT)과 산업제어시스템(ICS), 전용 통신 프로토콜의 보안 취약점을 노린 공격이었다. SK인포섹은 "생산 효율성을 높이기 위해 외부 네트워크와의 연결이 지속 늘어날 전망이어서 제조시설에 대한 공격이 더욱 늘어날 것"이라고 예측했다.

랜섬웨어는 내년에도 가장 경계해야 할 공격으로 꼽혔다. 일반적으로 랜섬웨어 공격은 내부 시스템에 침투해 데이터를 암호화 한 후, 금전을 요구해 왔다. 그러나 최근에는 개인정보와 같은 민감 데이터를 외부에 공개하겠다고 협박하는 등 수법이 날로 대범해지고 있다. 가상머신이나 윈도우 운영체제(OS)의 프로그램을 활용해 보안 솔루션을 우회하는 공격 방식까지 생겨났다.

디지털 헬스케어 분야를 노린 보안 위협도 증가할 것으로 예측됐다. 코로나19를 계기로 비대면 방식의 새로운 병원 진료를 선보이는 병원들이 많아지고 있다. 그러나 병원 내 출입시스템부터 각종 의료기기와 환자 이력·원무 관리 시스템 등이 허술한 상태로 연결되면서 위협에 노출되고 있다는 지적이다. 더욱이 환자의 건강정보가 다크웹에서 높은 가격에 거래되고 있어 이를 노린 사이버 공격이 증가할 것으로 회사 측은 전망했다.

SK인포섹은 기업의 업무 환경과 IT인프라가 온택트,클라우드 컴퓨팅으로 전환되면서 생기는 보안 취약 요소를 경고했다. 특히 기업에서 하이브리드 클라우드 활용 사례가 증가하고 있는데 보안 관리 요소도 늘어나는 만큼 철저한 보안 체계 마련이 필요하다고 회사측은 강조했다.

김태형 EQST담당은 "올해 코로나19 영향으로 비즈니스 연속성을 담보하기 위해 기업의 디지털 전환이 빠르게 이뤄지고 있다"면서 "우리가 새로운 ICT 환경에 익숙해지기도 전에 해커는 빠른 속도로 공격의 기회를 엿보기 때문에 보안을 고려한 디지털 전환이 꼭 필요하다"라고 말했다.

