[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 13,700 전일대비 300 등락률 +2.24% 거래량 264,260 전일가 13,400 2020.12.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 동부건설, 지역주택조합 신축공사 715억원 수주CJ대한통운·한진 등 12년간 농산물 운송담합…檢고발동부건설, 746억원 규모 공사 수주 close = 여주 교동(향교마을) 지역주택조합과 715억원 규모의 여주 교동(향교마을) 지역주택조합 공동주택 신축공사 수주계약 체결. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액 대비 6.19%에 해당.

◆ 한세예스24홀딩스 한세예스24홀딩스 016450 | 코스피 증권정보 현재가 8,080 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 995,583 전일가 8,080 2020.12.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 【증권가추천】 '5G' 버라이즌 發 잭팟! '이 종목'이 뜬다! [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 한세예스24홀딩스, 주당 250원 현금배당 결정 close = 자회사인 예스이십사 90억원 규모의 단기차입금 증가 결정.

◆ 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 23,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 725,700 전일가 23,550 2020.12.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 강원랜드 카지노 8일 0시부터 임시휴장강원랜드 등 공공기관 직원에 자산 무상지원 관행 개선외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여 close = 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 강원 정선 사회적 거리두기 2단계 상향조정에 따라 8일부터 카지노 임시 휴장. 종료일은 미정. 휴장 기간 매출 손실 예상액은 일 약 10억원 규모.

