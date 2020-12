[아시아경제 배경환 기자] 쿠팡은 경기도 남양주2배송캠프에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 1명이 발생해 해당 캠프를 폐쇄했다고 5일 밝혔다.

확진자는 지난 2일까지 배송캠프에 출근해 물류 작업을 했고 4일 확진 판정을 받은 것으로 알려졌다. 쿠팡 관계자는 "해당 직원이 확진 판정을 받은 당일 캠프를 폐쇄했다"며 "배송에는 차질이 없도록 할 예정"이라고 말했다.

