온라인으로 생생하게 만난 'G Food Show 2020'

코로나19로 비대면으로 진행된 'G Food Show 2020'

[아시아경제 김진선 기자] 코로나19 여파로 식품전시회 'G Food Show 2020'가 온라인 전시회로 전면 전환해 진행 중이다.

'G Food Show 2020'(이하 '푸드쇼')는 경기도농축수산식품의 안전성과 우수성을 알리고 중소식품기업의 유통 판로 확대를 지원하는 행사. 코로나19 사태로 더욱 주목받고 있는 ‘건강’ 트렌드를 반영, ‘건강한 경기의 맛, 대한민국을 다시 띄웁니다’를 슬로건으로 내세워 대중과 소통 중이다.

이번 행사는 코로나19의 확산 방지에 동참하고 참가사와 관람객의 안전, 행사 참여의 편의성을 위해 모든 프로그램을 온라인으로 진행했다. 축제의 시작을 알리는 개막식부터 생생한 관람을 돕는 3D 온라인 전시관, 유통 판로 확대 지원을 위한 라이브커머스와 화상수출상담회 및 식품 트렌드 변화에 따른 비즈니스 전략을 공유하는 온라인 강연회 등의 다채로운 프로그램들을 나흘간 공식 홈페이지를 통해 선보인다.

우선, 4일에는 라이브커머스 앱 ‘더립(the LIP)’을 통해 라이브 방송이 열렸다. 미강엔지니어링의 ‘친환경 티기미’, 보은식품의 ‘칠자우슬닭발엑기스’, ‘동충하초철갑상어즙’, ‘자색양파즙’, ‘장어즙’ 등이 올랐다.

관계자에 따르면 5일에는 네이버 쇼핑라이브와 함께 오후 3시부터 4시까지 라이브 방송이 방영된다. 허니비플러스의 ‘녹용’, ‘홍삼’, ‘차가버섯’, ‘흑관장’, ‘흑삼정’, 금성티케이의 ‘홍삼스틱’, ‘톳김세트’, ‘석류콜라겐 스틱’, ‘노니 진액’, ‘사양벌꿀’ 등이 오를 예정이다.

이외에도 소비자에게 지역 우수 제품을 합리적인 가격에 제공하고 '푸드쇼' 참가 기업의 판로를 확대하기 위해 온라인 판촉기획전도 13일까지 열린다. 해당 프로그램엔 15개 업체가 참여하여 코로나 시대에 주목받는 다양한 제품을 선보일 계획이다.

푸드쇼 관계자는 "코로나19 여파로 오프라인으로 열리지 못해 아쉽다. 온라인 박람회를 동시에 진행하며 더 가깝고 생생하게 소통할 수 있게 준비헸다"라고 전했다. 그러면서 "코로나19로 오프라인 판촉활동에 어려움을 겪고 있는 우수 중소식품기업들의 판로 확대를 지원하기 위해 추진됐다. 건강도 챙기면서 우리 중소식품기업도 살릴 수 있는 이번 라이브 방송에 많은 소비자분들이 관심을 가져 주시면 좋겠다"고 덧붙였다.

비대면으로 진행돼 현장의 분위기를 느낄 수 없어 아쉬울 수 있다. 이에 참가 업체 중 한 곳인 한양식품의 윤준기 대표는 "소비자들을 비롯해 MD 및 바이어들과 직접 만나 우리 제품을 알릴 기회를 기대했지만, 코로나19로 오프라인 행사가 열리지못해 아쉬운 마음이 있다"고 말했다. 이어 "다행히 행사가 온라인으로 전환되면서 라이브커머스, 온라인 판촉기획전, 화상수출상담회 등 다양한 비대면 프로그램이 마련되어 새로운 판로확대에 많은 도움이 됐다고 생각하며, 내년에는 오프라인 현장에서도 직접 참관객들을 만났으면 좋겠다"라고 바람을 드러냈다.

사진=‘G Food Show 2020’ 라이브커머스 이미지, 홈페이지

