실시간으로 핵심 투자 정보만 쏘옥, 오늘 AI가 엄선한 종목은?

금융의 패러다임이 공급자인 금융기관에서 소비자 개인으로 옮겨져 가고 있다. 이에 따라 개인의 기대와 니즈를 충족시키는 편리하고 혁신적인 금융 서비스가 인기를 모으고 있다. 개인맞춤형 금융서비스 하이핀도 이러한 맥락에서 출시된 서비스로, 초보자들도 쉽게 활용할 수 있도록 증권정보 서비스와 자산관리에 필요한 여러 상품들을 추천해 주고 있다.

그 가운데 투자정보 서비스는 AI가 실시간으로 투자 핵심 정보를 선별 재가공하여 제공함으로써 고객은 원하는 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있다. 또한 AI가 매일매일 상승확률이 높은 종목을 추천해 주는 서비스도 있어 초보투자자들도 유용하게 활용할 수 있다.

◈AI가 Pick한 상승예상종목 (바로가기▶)

◈내 자산에 영향을 줄수 있는 하이소식 (바로가기▶)

하이소식에서는 방대한 데이터를 AI가 수집 분석하여 재가공한 정보를 실시간으로 확인 할 수 있다. 시황, 시세급변종목, 모멘턴특징주 등 다양한 정보를 통해 투자자들에게 유용한 투자정보를 제공해준다.

◈자산관리에 필요한 하이핀 추천상품 (바로가기▶)

[오늘 투자자 관심 종목]

SNK SNK 950180 | 코스닥 증권정보 현재가 20,000 전일대비 1,000 등락률 +5.26% 거래량 2,429,323 전일가 19,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 SNK, 검색 상위 랭킹... 주가 2.63%SNK, 주가 2만 400원.. 전일대비 -1.92%효성화학, 현대제철 외 오늘 52주 신고가 발생 종목·등락률 총정리 close , 경보제약 경보제약 214390 | 코스피 증권정보 현재가 16,250 전일대비 600 등락률 +3.83% 거래량 13,643,119 전일가 15,650 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 【시선집중] 주식전문가들이 추천한 다음주 꼭 사야할 종목 'TOP3'제2의 셀트리온 찾았습니다… 또 한번 터진다경보제약, 주가 1만 8100원.. 전일대비 15.65% close , 사조씨푸드 사조씨푸드 014710 | 코스피 증권정보 현재가 6,590 전일대비 300 등락률 +4.77% 거래량 1,116,289 전일가 6,290 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 사조씨푸드, 수산 테마 상승세에 10.24% ↑사조씨푸드, 주가 5970원.. 전일대비 -9.55%사조씨푸드, 주가 7810원 (12.86%)… 게시판 '북적' close , 필룩스 필룩스 033180 | 코스피 증권정보 현재가 5,280 전일대비 100 등락률 +1.93% 거래량 24,693,449 전일가 5,180 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 필룩스, 검색 상위 랭킹... 주가 2.9%어제 보셨나요? 백신 승인발표! 단숨에 급등한 대장 株! 또 한번 터진다 필룩스, 투자자 검색 급증... 주가 5470원(1.3%) close , 비디아이 비디아이 148140 | 코스닥 증권정보 현재가 11,550 전일대비 1,700 등락률 +17.26% 거래량 12,787,259 전일가 9,850 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 비디아이, 美 엘리슨 흡입식 폐암 신약 중국 글로벌 임상2상 승인비디아이, 주가 1만 2300원.. 전일대비 0.0%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.