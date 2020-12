정부, '국제의약품구매기구'에 100만 달러 기여

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 개도국에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트 보급을 확대하기 위해 ‘국제의약품구매기구’에 100만 달러를 기여하기로 했다.

3일 외교부에 따르면 조영무 개발협력국장은 필립 두네통 국제의약품구매기구 사무총장과 2일 화상 서명식을 개최, 기여 약정에 서명했다.

국제의약품구매기구는 에이즈, 결핵, 말라리아의 진단과 치료를 위한 의약품 및 의료기기 개발을 지원하기 위해 2006년 9월 출범한 보건 전문 기구(스위스 제네바 소재)로 ‘코로나19 대응 수단에 대한 접근성 가속화 체제(ACT-A)’에 적극 참여하고 있다. 특히 아프리카 질병통제예방센터(CDC)와 협력해 아프리카 지역에 대한 항원방식 코로나19 신속진단키트 보급사업을 진행 중이다.

한국은 국제의약품구매기구 이사국으로 2006년 11월 집행이사회부터 기구의 사업 전략과 운영방안 결정에 참여해 왔으며 2008년부터 현재까지 총 7000만 달러의 재정을 기여해 왔다. 지난 8월 ‘국제질병퇴치기금’을 활용해 500만 달러를 기여한 데 이어, 이번에 100만 달러를 추가 기여키로 함으로써 한국은 올해 국제의약품구매기구에 총 600만 달러를 기여하게 됐다.

이번 100만불 추가 기여는 국제의약품구매기구의 ‘코로나19 대응 수단에 대한 접근성 가속화 체제’ 진단 분야 활동에 활용될 예정이다. 특히 아프리카 국가들의 코로나19 진단역량 강화 및 국산 진단키트의 해외 진출 확대에 기여할 전망이다.

정부는 국제사회의 코로나19 극복에 적극 기여하기 위해 그간 보건취약국과 코로나19 피해국 등 120여개국을 대상으로 우리 진단키트와 마스크를 중심으로 6000만 달러 규모의 양자 인도적 지원을 실시해 왔으며 앞으로 보건 기구들과의 협력을 통한 코로나19 대응 노력도 지속 강화해 나갈 계획이다.

