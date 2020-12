스푼라디오, 정보보호 관리체계 인증 'ISMS-P' 획득

정보보호 관리체계 80개 및 개인정보보호 관리체계 22개 평가 기준 통과

[아시아경제 김철현 기자] 개인 오디오 방송 플랫폼 '스푼'을 운영하는 스푼라디오(대표 최혁재)는 과학기술정보통신부 산하 한국인터넷진흥원(KISA)이 인증하는 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 'ISMS-P'를 획득했다고 3일 밝혔다.

ISMS-P는 고객 정보보호 및 개인정보보호를 위한 일련의 조치와 활동이 국가공인 인증기준에 적합함을 증명하는 제도다. 해당 인증을 획득하기 위해서는 정보보호 관리체계 80개 기준과 개인정보보호 관리체계 22개 기준에 대한 적합성 평가를 모두 통과해야 한다.

스푼라디오는 서비스 초기부터 정보보호에 집중해 왔으며 올해 들어 국제표준화기구(ISO) 정보보호인증인 ISO/IEC27001 및 ISO/IEC27701을 획득한 바 있다. 또한 네이버, 쿠팡, 데일리호텔 등 온라인기업과 스타트업에서 경험을 쌓은 정보보호전문가 신동혁 박사를 영입해 정보보호그룹을 신설하고 플랫폼 보안 강화에 집중해오고 있다.

최혁재 스푼라디오 대표는 "기술적인 검증을 통해 안전도 최상의 서비스를 계속 제공해 나갈 것"이라며 "고객이 신뢰할 수 있는 서비스는 물론 지속적인 테크 투자를 통해 국내는 물론 글로벌 시장에서 최고의 기술력을 선보여 가겠다"고 말했다.

