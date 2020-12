3일부터 고신용자 대상 신용대출금리 최대 0.25%포인트 인상

[아시아경제 김효진 기자]시중은행에 이어 인터넷뱅크도 고소득자를 중심으로 한 '신용대출 조이기'에 나섰다.

카카오뱅크는 3일 "직장인 신용대출과 마이너스통장 대출의 고신용자 대상 대출금리를 각각 0.10%포인트, 0.25%포인트 인상한다"고 밝혔다. 적용은 이날 오전 6시 대출 신청분부터다.

이에 따라 직장인 신용대출 최저금리는 기존 2.23%에서 2.33%로, 마이너스통장 대출 최저 금리는 2.58%에서 2.83%로 각각 올라간다.

카카오뱅크 측은 자산건전성 관리를 위한 대출 속도 조절 차원으로 '우대금리'를 통한 금리 감면이 없기 때문에 기본 금리를 인상한다고 설명했다.

카카오뱅크는 다만 사잇돌 대출, 자체 중금리 대출과 전월세 보증금 대출 등의 금리는 현재 수준을 유지한다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr