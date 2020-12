과기정통부 내년 예산 17.5조원…한국판 뉴딜·감염병 대응 등

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부의 2021년도 예산이 총 17조5154억원으로 정해졌다. 올해보다 7.4% 늘어난 규모다. 정부 연구개발(R&D) 예산은 올해보다 13.1% 늘었다.

과학기술정보통신부는 2일 이 같은 내용의 '2021년도 예산 및 기금운용계획'이 국회 본회의 의결을 거쳐 최종 확정됐다고 밝혔다. 내년도 과기정통부 예산은 올해보다 7.4% 늘어난 17조5154억원, 정부 R&D예산은 13.1% 증가한 27조4018억원으로 확정됐다. 한국판 뉴딜, 기초·원천 연구개발, 3대 신산업 육성, 포용사회 실현, 감염병 대응 등을 위한 예산이 확대됐다.

과기정통부의 내년도 예산 중 1조9366억원은 한국판 뉴딜에 투입된다. 올해보다 132.2%(1조1030억원) 증가한 규모다. 국가, 산업의 디지털 전환과 일자리 창출에 대응하는 디지털 뉴딜에는 1조5315억원이 지원된다. 미세먼지 제감, 수소 기술개발 등 그린 뉴딜 정책에는 610억원이 반영된다.

소재·부품·장비 국산화, 우주·원자력 기술개발 등 기초연구사업에는 올해보다 7.8%(4320억원) 늘어난 5조9938억원이 배정됐다. 특히 연구주제, 기간 등을 연구자가 주도적으로 제시하는 자유공모방식 기초연구 예산을 1조7907억원으로 2,910억원 대폭 확대하고, 강소특구 추가 지정과 지역경제 활력 제고를 위해 정부안 대비 300억원 증액된 600억원으로 확정됐다.

이와 함께 바이오헬스, 인공지능(AI) 반도체, 미래차 등 3대 신산업을 육성하는 데는 올해보다 36.6% 증가한 7104억원의 예산이 정해졌다. 의료기기와 신약 등 신기술 지원을 늘리고, 신개념 반도체(PIM) 기술을 개발하는 데 중점을 둘 계획이다.

디지털 격차를 해소하는 등 포용 사회를 실현하기 위한 예산에는 1조5179억원이 들어간다.

경력단절 여성 과학기술인 복귀 지원(160억원), AI 핵심인재 양성(180억원), 디지털 역량 강화 교육(757억원), 무선인터넷 인프라 확대 구축(630억원) 등을 추진한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 시대에 대비해 기초역량을 강화하고, 점점 규모가 커지는 재난에 대응하기 위한 예산은 올해보다 54.6% 는 1394억원으로 정해졌다.

특히 과기정통부는 신·변종 감염병 대응 역량을 키우기 위해 한국바이러스기초연구소 설립(55억원)과 신·변종 감염병 대응 플랫폼 핵심기술 개발(102억원) 등에 힘쓸 계획이다.

최기영 과기정통부 장관은 "국회에서 내년도 예산안이 확정된 만큼 기초가 튼튼한 과학기술 강국 실현과 디지털 대전환을 위한 사업 시행에 전력을 기울일 것"이라며 "코로나 이후 시대를 선도할 혁신경제 기반 구축을 위해 산·학·연 등과도 소통을 강화하겠다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr