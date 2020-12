영화 '조제' 아시아·북미에 선판매

"韓 정통 로맨스 기대와 한지민·남주혁 만남에 높은 관심"

한지민·남주혁 주연의 영화 '조제'가 아시아와 북미에 선판매돼 이달 개봉한다. 배급사 워너브러더스 코리아는 이 영화가 중국, 일본, 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 태국, 캄보디아 등 아시아 국가와 미국, 캐나다에 선판매됐다고 2일 전했다. 가장 먼저 스크린에 거는 나라는 싱가포르. 국내 개봉일인 오는 10일 개봉한다. 대만은 11일, 베트남은 18일, 인도네시아는 23일, 홍콩은 31일 차례로 공개한다. 해외 판매를 맡은 케이무비엔터테인먼트는 "한국 정통 로맨스 드라마에 대한 기대와 두 배우의 두 번째 만남에 대한 높은 관심으로 일찌감치 판매를 마무리 지을 수 있었다"고 전했다. '조제'는 일본의 원작 소설과 영화 '조제, 호랑이 그리고 물고기들'을 김종관 감독이 각색·감독한 작품이다. 장애로 인해 집안에 갇혀 지내던 조제(한지민)와 그를 세상 밖으로 이끄는 영석(남주혁)의 빛나는 순간을 그린다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr