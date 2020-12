경남정보대 신소재화공계열 학생팀, 산업기술진흥원 원장상 수상

‘2020 공학페스티벌 창의적 종합설계경진대회’에서

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교(총장 추만석) 신소재화공계열 학생들이 11월 23일부터 27일까지 열린 ‘2020 공학페스티벌 창의적 종합설계 경진대회’에서 한국산업기술진흥원 원장상을 수상했다.

이에 앞서 신소재화공계열 고대희·김경주·박상원·김찬효·정수민·부은빈 학생으로 구성된 ‘멘탈 메탈’팀(지도교수 이광세)은 ‘분리막 안정화 기술’로 전국 전문대학 공학기술교육혁신센터의 17팀이 경합한 예선에서 대상을 수상했다.

이후 본선에서 일반대 18팀을 포함한 총 21팀과 경쟁해 한국산업기술진흥원 원장상을 수상했다.

‘멘탈 메탈’ 팀의 조장 2학년 고대희 학생은 “팀원들과 전지 관련 수업을 지도교수님의 도움으로 직접 실험하는 과정에서 큰 상까지 받게 돼 뜻깊다”고 말했다.

경진대회는 산업통상자원부가 주최하고 한국산업기술진흥원과 공학교육혁신협의회가 공동 주관으로 공학인의 사기진작과 자긍심을 올리기 위해 열렸으며 전국 87개 공과대학 140개 팀이 참가해 기량을 겨뤘다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr