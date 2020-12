주호영 “文대통령, 추미애 경질해야…이낙연 국조 수용하라”

“秋, '뭐 묻은 개가 겨 묻은 개를 나무란다' 생각나”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 2일 윤석열 검찰총장을 직무에서 배제한 명령의 효력을 임시로 중단하라는 법원의 결정이 나온 것에 대해 “문재인 대통령은 추미애 법무부 장관에게 징계를 취하하도록 명령하고, 추 장관을 즉시 경질해야 한다”고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 비상대책위원장-중진의원 연석회의에서 “문 대통령은 검찰은 독립이 중요하고 검찰총장의 임기 보장이 결정적이라고 책에 썼다”며 “지금도 임기 보장을 언급해주고, (윤 총장에게) 임명장을 줄 때 했던 살아있는 권력에 대해서도 똑같은 잣대로 수사하라고 다시 명령해달라”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “징계 회부는 내용과 절차에서 모두 잘못됐다고 감찰위원회도 만장일치로 결정했고, 법원 판결에도 잘못됐다는 게 포함돼있다”며 “추 장관이 윤 총장에 대한 징계를 취하하는 게 가장 정도”라고 강조했다.

주 원내대표는 “추 장관은 윤 총장이 정치적 중립성을 어긴다는 취지로 주장하지만 정작 국민이 보기에 정치적 중립성을 훼손하는 건 법무부 장관 자신”이라며 “(추 장관이) 누구를 그렇게 비판하는지 이해가 안 된다. 뭐 묻은 개가 겨 묻은 개를 나무란다는 속담이 생각난다”고 밝혔다.

주 원내대표는 국정조사와 관련해 “이낙연 더불어민주당 대표가 먼저 국조를 제안했다”며 “즉각 수용하기 바라고 딴소리하지 말라”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr