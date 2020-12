국토부, 공공분야 최고의 드론조종사 가린다

[아시아경제 유인호 기자] 국토교통부는 2일 경기 시흥 드론 교육훈련센터에서 ‘2020년 공공분야 드론 조종 경진대회’를 개최했다고 밝혔다.

드론 조종 경진대회는 공공분야 드론 조종인력 양성사업에 대한 성과 발표의 일환으로 열렸다. 조종교육에 참여한 기관을 대상으로 분야별 드론 운용기술 등을 경쟁했다.

국토부는 공공부문에서의 드론 도입과 활용을 촉진하기 위해 2018년부터 국가·지자체·공공기관의 소속직원을 대상으로 현장 맞춤형 특화교육 등을 포함한 드론 조종인력 양성사업을 수행해왔다.

2019년 국방·치안·환경·안전·측량 등 10개 분야에 대한 조종교육과 임무특화교육과정을 진행했다. 올해는 구조물 점검, 불법행위 추적 감시, 수자원 관리 등으로 교육 분야를 지속 확대하고 있다.

이번 드론 조종 경진대회에서는 구조물 점검, 수색·탐색, 지적조사, 자연환경관리 등 총 4개 분야에 대해 공공분야 드론 조종인력 양성교육에 참여한 20개 기관에서 총 40팀 100여명이 참가했다.

구조물 점검 분야에서는 드론 교육훈련센터에 설치된 교량, 터널, 교차로를 활용해 시설의 결함 부분을 점검한 결과를 평가했다.

수색·탐색 분야는 수직식별 지점에서 물체 확인 및 장애물 통과, 지적조사는 지상기준점 촬영 및 영상후처리 능력 등을 평가했다.

대회 시상은 4개 분야별로 각각 최우수 1팀과 우수상 1팀, 장려상 1팀을 선발해 최우수팀에게는 국토부 장관상을, 우수상 및 장려상에는 한국교통안전공단 이사장상을 수여했다.

