경북 상주 산란계 농장에서 AI 의사환축 신고

[세종=아시아경제 김현정 기자] 조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 1일 경북 상주시 소재 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 의사환축이 신고됐다고 밝혔다.

해당 농장은 산란계 약 18만8000수를 사육중이며, 반경 500m 내 가금농장 1호(8만7000수), 500m~3km내 6호(41만8000수), 3~10km 내 25호(154만9000수) 위치가 위치한다.

해당 농장에서 폐사 증가(일 300수), 산란율 및 사료섭취 감소 등 의심 증상이 발견되어 경북 동물위생시험소에서 간이키트 검사를 실시한 결과 AI 양성이 확인되었고, 현재 정밀검사를 진행중이다. 정밀검사 결과 및 고병원성 여부는 1~3일 후 나올 예정이다.

중수본은 간이키트 양성 확인 즉시 초동대응팀을 현장에 급파해 해당 농장에 대한 출입 통제, 예방적 살처분, 역학조사 등 긴급 방역조치를 실시하고 있으며, 가금농장·축산시설·축산차량에 대한 일시이동중지(Standstill) 명령을 발령할 계획이다.

중수본은 고병원성 조류인플루엔자 확진시, 발생농장 3km 내 예방적 살처분 등 강화된 방역조치를 실시할 계획이다.

