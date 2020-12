코오롱, 코로나19 극복 동계 헌혈 캠페인 진행

[아시아경제 황윤주 기자] 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 300 등락률 +1.41% 거래량 25,178 전일가 21,250 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 코오롱티슈진 상폐…코오롱생명과학 등 그룹주↓코오롱, 비대면으로 '꿈을 향한 삼남길 트레킹'코오롱그룹, '스페이스K_서울' 개관 close 임직원들이 신종 코로나 바이러스감염증(코로나19)으로 인해 부족해진 혈액 수급을 지원하기 위해 헌혈캠페인에 나섰다. 지난달 30일 경북 구미 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 300 등락률 +1.41% 거래량 25,178 전일가 21,250 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 코오롱티슈진 상폐…코오롱생명과학 등 그룹주↓코오롱, 비대면으로 '꿈을 향한 삼남길 트레킹'코오롱그룹, '스페이스K_서울' 개관 close 인더스트리 사업장을 시작으로 오는 9일까지 김천, 경산, 대전 등 사회적 거리두기 2단계인 수도권을 제외하고 전국 6개 사업장에서 순차적으로 진행한다. 모든 헌혈 장소에서는 코로나19 상황에 따른 방역수칙을 철저히 지키며 참여자들은 반드시 마스크를 착용하고 간격을 유지하며 진행된다.

이번 헌혈은 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 300 등락률 +1.41% 거래량 25,178 전일가 21,250 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 코오롱티슈진 상폐…코오롱생명과학 등 그룹주↓코오롱, 비대면으로 '꿈을 향한 삼남길 트레킹'코오롱그룹, '스페이스K_서울' 개관 close 이 올해 들어 3번째로 진행하는 캠페인이다. 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 300 등락률 +1.41% 거래량 25,178 전일가 21,250 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 코오롱티슈진 상폐…코오롱생명과학 등 그룹주↓코오롱, 비대면으로 '꿈을 향한 삼남길 트레킹'코오롱그룹, '스페이스K_서울' 개관 close 의 대표적인 사회공헌 프로그램 중 하나인 헌혈캠페인은 2013년부터 혈액 수급이 불안정한 여름철과 겨울철에 매년 두 차례씩 진행돼왔다. 올해 4월에는 코로나19로 인해 헌혈자가 급감해 긴급 혈액 수급을 위해 임직원 헌혈을 추가로 진행했다.

임직원들이 기부한 헌혈증은 2013년부터 총 5000여 장에 달하며 올해 3차례 헌혈로 모인 헌혈증은 내년 초 한국백혈병어린이재단에 전달돼 소아암을 앓는 환아들을 위해 쓰일 예정이다.

코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 300 등락률 +1.41% 거래량 25,178 전일가 21,250 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 코오롱티슈진 상폐…코오롱생명과학 등 그룹주↓코오롱, 비대면으로 '꿈을 향한 삼남길 트레킹'코오롱그룹, '스페이스K_서울' 개관 close 그룹은 코로나19 극복을 위해 그룹의 고유 역량을 활용해 대외 기부활동을 적극적으로 펼쳐 왔다. 경북 문경 서울대병원 인재원에 24병상 규모의 모듈형 음압병실 건립을 무상으로 지원한 것을 비롯해 마스크용 핵심 부자재인 MB(Melt Blown)필터 무상 제공, 지역 소상공인 지원을 위한 온누리상품권 기부, 의료진을 위한 의류와 건강보조식품 제공 등 코로나19 사태에 반드시 필요한 시설과 물품을 지원해왔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr