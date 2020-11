은평구 포장도로 대대적 변화 가능했던 원인?

주요 간.지선도로 및 주택가 골목길의 노후포장도로를 전수조사... 5년간 연차별 정비계획 수립에 따라 대대적 정비로 도로환경 개선

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)가 그동안 임기응변식 도로관리실태에서 벗어나지 못했던 도로정비 사업을 은평구 전 구간에 대한 전수조사를 하고 5개년 정비계획을 수립, 지난해부터 본격적으로 추진하고 있다

은평구내 도로는 약 351km로서 이 중 구에서 관리하는 도로가 316km, 시관리 도로가 35km이나 구 관리도로중 대부분이 12m미만 도로(282km)로서 구의 열악한 재정여건상 주택가 골목길의 도로는 사실상 관리 소외 지역으로 구분돼 이에 따른 주민들의 불만과 행정의 불신만 초래되고 있는 실정이었다.

이에 대한 문제를 궁극적으로 해결하기 위해 은평구는 2018년도에 골목길을 포함, 구도 전 구간에 대한 노후포장도로의 상태등급별 전수조사를 실시, 도로의 피로감과 균열 및 손상정도 등 정량적인 수치를 데이터베이스화, 명확한 보수기준을 마련, 연차별 5개년 정비계획을 수립함으로써 2019년부터 도로 전폭구간에 대한 대대적인 정비를 시행하게 됐다

그 결과 정비대상 47km 구간중 25km를 정비, 2018년 2.96%에 지나지 않았던 도로정비율은 지난달 현재 정비대상 대비 53.8%로 ‘2023년까지는 100% 달성을 목표로 추진할 예정이다.

또 구는 서울시에서 관리중인 남북축의 통일로와 동서축인 연서로등에 대해서도 서울시(서부도로사업소)와 적극적인 협업으로 대대적인 도로정비를 시행했다.

특히, 연서로 구간은 응암역에서 북한산로와 만나는 입곡삼거리 구간까지 약 6km 구간을 전폭 정비함으로써 이 일대 도로환경이 크게 개선됐다는 평가를 받고 있다.

구 관계자는 “그동안 잦은 인사이동과 전문적 지식의 부족으로 소홀히 여겨왔던 포장도로의 철저한 품질관리를 위해 직원들로 하여금 주기적으로 포장교육을 이수토록 하고 있으며 외부전문가와 전문지식을 공유, 현장위주의 철저한 품질 및 시공관리를 통해 포장도로의 평탄성 증가와 공용성확보로 예산절감 노력에도 최선을 다할 것”이라고 밝혔다

