삼성화재, 대출 이상거래 사전탐지 시스템 구축

이상거래탐지시스템(Fraud Detection System)은 의심스러운 거래 형태를 찾아내 사전에 차단하는 보안 방식이다.

홈페이지와 모바일 애플리케이션을 통한 대출 신청 과정 중 이상 거래가 탐지되면 대출이 중단되며, 보험계약대출과 신용대출이 적용 대상이다.

고객이 직접 신청한 경우가 맞다면 콜센터 본인 확인을 거친 후 대출을 진행하면 된다.

삼성화재 관계자는 "최근 금융권 전반에 보이스피싱이 증가함에 따라 대출 과정에서 이상거래를 탐지하는 시스템을 개발했다"며 "고객 모르게 다른 사람이 진행하는 사기 대출을 사전에 예방할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

