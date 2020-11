GS25, 네이버와 '편의점 택배 선결제' 제휴

택배 예약·결제까지 한번에

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 네이버 검색창에서 택배 예약과 결제까지 한번에 해결하는 논스톱 서비스를 개시한다.

GS25는 지난달 19일부터 고객이 네이버에서 ‘GS25’, ‘편의점택배’ 등 키워드를 검색한 후 노출되는 점포 중 가까운 점포를 선택하고 ‘택배 예약’ 버튼을 통해 접수와 결제까지 진행할 수 있는 택배 서비스를 제공한다고 1일 밝혔다.

기존에는 웹이나 앱을 통해 사전 접수한 택배 상품을 점포에서 근무자와 최종 대면해 결제하는 과정이 필요했지만, 물류전문기업 GS네트웍스는 보다 신속하게 택배를 보낼 수 있도록 네이버와 협업을 통해 신규 서비스를 개발했다. 고객은 네이버페이를 통해 사전 결제를 진행함으로써 보다 간편하고 신속하게 택배 발송이 가능해 고객 만족도가 더욱 높을 것으로 예상된다.

추가적으로 네이버 편의점 택배를 이용해 선결제를 진행하면 결제금액의 1%, 네이버 편의점 택배 예약 추가 적립 2%, 총 3%의 네이버 포인트가 적립돼 추후 네이버페이 결제 시 사용 가능하다. 결제 후 2주 내에 접수하지 않으면 결제가 자동 취소된다.

한승민 GS네트웍스 생활플랫폼 매니저는 “코로나19 등 영향으로 고객분들이 직접 물건을 전달하기보다는 비대면 방식인 택배 등을 통해 운송하는 경우가 많아, 보다 편리한 서비스 제공을 위해 네이버와 제휴를 진행했다”며 “중고거래 이용자 및 지역 중소상공인들이 좀 더 손쉽게 사용 가능하도록 예약 페이지의 접근 동선을 개선하고 노출을 확장하는 방안을 네이버와 논의 중”이라고 밝혔다.

전병준 GS리테일 서비스기획MD는 "편리미엄 및 비대면 소비 트렌드 확대에 맞춰 GS25편의점택배 서비스에 네이버예약 및 네이버페이 선결제 시스템을 도입했다"며 "앞으로도 새로운 생활 밀착 서비스를 지속 확대하는 한편 기존에 운영 중인 각종 서비스를 발전시켜 고객 편의성을 높이는 데 주력하겠다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr