'잭팟' 또 터졌다…삼성ENG, 말레이서 1조2000억원 플랜트 수주

지난달 4조5000억원대 멕시코 정유 프로젝트 이어 이번에도 조단위 수주



[아시아경제 이기민 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 400 등락률 -2.85% 거래량 4,969,501 전일가 14,050 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 1조원대 메탄올 프로젝트 수주삼성엔지니어링, 주가 1만 3600원 (-3.2%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 이시간 주가 +3.62%.... 최근 5일 기관 105만 8407주 순매수 close 이 지난달 멕시코에서 4조5000억원대 정유 프로젝트를 수주한 데 이어 이번에는 말레이시아에서 1조2000억원 규모의 대형 메탄올 플랜트 수주를 따냈다.

삼성엔지니어링은 30일 말레이시아 석유화학회사 사라왁 펫켐(Sarawak PetChem)로부터 ‘말레이시아 사라왁 메탄올 프로젝트(Sarawak Methanol Project) 계약’에 대한 낙찰의향서(Letter Of Intent)를 접수했다고 30일 공시했다.

말레이시아 동부 사라왁주의 빈툴루 지역에 건설되는 이번 프로젝트는 하루 메탄올 5000t을 생산하는 플랜트로 수주금액은 약 1조2000억원이다. 삼성엔지니어링은 설계·조달·시공(EPC)를 단독으로 수행하게 되며 2023년 완공 예정이다.

삼성엔지니어링은 2018년 초 개념설계(Pre-FEED) 수주를 통해 프로젝트에 참여하기 시작했다. 지난해 4월에는 기본설계(FEED)를 수주하기도 했다. 이어 삼성엔지니어링은 지난해 11월부터 일부 기자재발주와 초기공사업무 등 초기업무를 수행해왔고 이번에 EPC까지 수주하면서 프로젝트의 전과정에 참여하게 됐다. 최근 펼쳐온 FEED 등 엔지니어링기술 기반의 선제적 영업활동 전략이 결실을 맺게 됐다고 회사 측은 설명했다.

삼성엔지니어링은 지난 몇 년 간 FEED수행을 통한 EPC 프로젝트 선점을 위해 힘써왔다. 지난 10월에 창사이래 최대 규모의 멕시코 정유 플랜트를 FEED-EPC 연계수주 전략으로 수주한 데 이어, 이번에 사라왁 프로젝트도 EPC 전환에 성공하면서 연이어 결실을 맺게 됐다.

회사 관계자는 "FEED 수행을 통해 견고히 쌓아온 발주처 신뢰와 프로젝트에 대한 높은 이해도를 바탕으로 EPC 사업을 성공적으로 수행하겠다"며 "앞으로 선행단계 수주전략을 통해 양질의 수주를 확대해 나갈 것" 이라고 밝혔다.

한편 삼성엔지니어링은 최근 수주랠리를 이어가고 있다. 이번 프로젝트를 포함해 최근 멕시코 정유 플랜트, 국내 바이오 플랜트, 헝가리 전지박 플랜트 등을 수주하면서 17조원 이상의 수주잔고를 확보하게 됐다.

특히 이번 사라왁 메탄올 프로젝트 수주로 삼성엔지니어링의 신규 수주액은 9조원을 넘기게 됐다. 이에 따라 올해 신규 수주 목표액(10조5000억원)도 달성할 수 있을 것으로 관측된다.

삼성엔지니어링은 풍부한 수주잔고를 바탕으로 수익성 위주의 선별수주 전략을 펼쳐 안정적 성장을 이어갈 계획이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr