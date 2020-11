진도군, 통발 등 내수면 불법 시설물 철거

군내호·보전호 불법 어구 400여 틀 일제 철거

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 진도군이 최근 내수면 행정대집행을 통해 불법 시설물 400여 틀을 철거했다.

30일 진도군에 따르면 불법 어업으로 민원 발생과 환경오염, 생태계 파괴가 심각해짐에 따라 행정대집행을 통해 불법 시설물 철거를 결정했다.

군은 불법 어업자가 자진철거 할 수 있도록 내수면 불법 시설물 행정대집행 관련 사전계고를 했으며, 미철거 불법 시설물을 대상으로 행정대집행을 최근 추진했다.

이번 행정대집행을 통해서 발생한 폐어구는 해양쓰레기 적재장으로 이동, 처리해 주민들 불편을 초래하지 않도록 조치했으며, 어구에 포획된 어류는 해당 수면에 방류했다.

진도군 수산지원과 관계자는 “내수면 명예 감시관과 연계한 불법 어업 계도 활동, 불법 시설물 행정대집행을 통해 자율적인 내수면 어업 질서가 확립될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 진도군은 내수면 불법 어업 근절과 환경정화를 위해 진도군 내수면 관리 및 보호 등에 관한 조례를 제정, 읍·면 내수면별로 내수면 명예 감시관 17명을 운영하고 있다.

