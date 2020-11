S-OIL, 2020 올해의 시민영웅 시상

[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL은 30일 서울 마포구 공덕동 본사에서 '2020 올해의 시민영웅 시상식'을 개최했다.

S-OIL은 위험에 처한 이웃을 구하기 위해 의로운 희생정신을 발휘한 올해의 시민영웅 19명을 선정해 상패와 상금 1억4000만원을 전달했다고 밝혔다. 수상자들이 참석한 가운데 진행된 전달식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 간소하게 진행되었다.

S-OIL은 7월 전남 고흥군 한 병원에서 화재가 발생하였을 때 인명구조 사다리 하부를 지지하여 사람들이 안전하게 대피할 수 있도록 도운 신동준(남·22세)씨, 자신이 거주하던 강원도 양양읍 원룸 건물에 화재가 난 것을 발견하고 사람들에게 알려 대피시키고 구조를 도운 알리아크바르(남·28세)씨, 강원도 양구지역의 집중호우로 밭에 고립된 농민을 구조하는데 기여한 김길영 (남·52세)씨 등 위기의 상황에서 용기와 기지, 희생정신을 발휘한 시민영웅들에게 상금과 상패를 전달했다.

알 카타니 최고경영자(CEO)는 "우리 곁에 이토록 의로운 시민들이 많다는 것에 크게 감명 받았다"며 "이러한 숨은 영웅들처럼 S-OIL 또한 믿고 의지할 수 있는 지킴이가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

S-OIL은 2008년부터 13년 동안 총 249명의 시민 영웅을 발굴하여 18억원을 후원하며 용감한 시민정신을 발휘해 위험한 상황에서 이웃을 구한 의인들을 지원하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr