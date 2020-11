앞서 확진된 타 지역 거주 수험생 다니는 대치동 학원 수강생 등 검사대상자에 대한 선제적인 검체검사 결과 전원 음성 판정

[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 29일 12명의 코로나19 확진자가 발생했다.

496, 497, 501, 502, 505번은 각각 타 지역 확진자와, 498, 499번은 앞서 확진 받은 강남구민과 접촉으로, 495, 500, 503, 504번은 인후통 등 증상으로, 506번은 28일 입국 후 증상은 없었지만 이날 강남구보건소에서 양성 판정을 받았다.

앞서 확진된 타 지역 거주 수험생이 다니는 대치동 학원 수강생 등 검사대상자에 대한 선제적인 검체검사 결과 전원 음성 판정을 받았다.

정순균 구청장은 "감염병 대응원칙은 ‘조기 발견, 조기 차단’이다. 구민 여러분은 조금이라도 이상 증상이 있다면 강남구보건소를 찾아 검사를 받아주길 바란다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr