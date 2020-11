삼성SDS와 함께하는 ‘송파쌤 인물도서관’

IT전문가가 알려주는 미래교육, 유튜브 채널 ‘송파쌤’에서 만나 보세요

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)에서는 국내 대표 IT기업인 삼성SDS가 ‘송파인물도서’로 참여한 미래 IT 강의영상 10편을 송파쌤 유튜브 채널을 통해 제공한다.

삼성SDS의 기술 자문, 직원 연수 등을 담당하는 삼성SDS 기술사회의 10명의 기술사가 재능기부 강사로 참여했다.

인공지능(AI)과 헬스케어(Healthcare), 4차 산업혁명과 초연결사회에서의 정보보안기술, 빅데이터를 이용한 보안, 웹 애플리케이션 개발 트렌드 등 IT전문분야에 대하여 청소년 및 지역사회 주민들이 이해하기 쉽게 설명해준다.

운영기간은 10월부터 12월까지 월 3편씩 업로드 되며, 현재 송파쌤 유튜브 채널에서 5편의 IT 강의영상을 만나볼 수 있다.

이용방법은 유튜브에서 ‘송파쌤’을 검색, 재생목록에 ‘삼성SDS 기술사회와 함께 하는 송파쌤 인물도서관’ 카테고리에 들어가면 누구나 무료로 온라인콘텐츠를 시청할 수 있다.

이 밖에도 구는 송파쌤 유튜브 채널을 통해 민화그리기, 성내천 역사 배우기 등 마을강사가 전하는 다양한 지식과 건축가 서현 교수, 서정웅 제과명장, 나태주 시인 등 인물도서가 참여하는 ‘라이브 인물도서’, 온라인 자기주도학습 등 100여 편의 교육콘텐츠를 제공하고 있다.

박성수 구청장은 “힘든 상황 속에서도 미래 삶을 이끌어 갈 IT전문가들의 아낌없는 재능기부에 감사드린다”면서 “앞으로 다양한 분야의 인물도서를 지속적으로 확보해 교육현장의 프로그램과 연계, 구민들이 원하는 때 필요한 교육을 받을 수 있도록 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.

