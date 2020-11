파리바게뜨, 제주 농가와 협업한 '제주 구좌 당근케이크' 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 파리바게뜨가 제주도 당근을 활용한 베이커리 제품 4종을 출시했다고 29일 밝혔다.

SPC그룹은 지난 17일 제주도특별자치도, 농협경제지주제주지역본부와 함께 당근을 활용한 제품 개발·소비 활성화를 위해 MOU를 체결했다. 파리바게뜨는 이번 협약의 일환으로 당도가 높고 향이 진한 제주도 구좌 당근을 활용한 베이커리 제품을 선보였다.

제품은 ▲신선한 제주 구좌 당근을 넣어 촉촉하고 깊은 풍미의 케이크 시트와 부드러운 크림치즈가 조화로운 ‘제주 구좌 당근케이크’와 ‘제주 구좌 미니 당근케이크’ ▲제주 구좌 당근으로 만든 촉촉한 케이크 시트와 크림치즈를 교차로 포개놓아 먹기 좋은 크기로 자른 ‘제주 당근 산도롱 샌드’ ▲당근 다이스와 호두가 콕콕 박힌 당근 머핀 위에 꾸덕꾸덕한 크림치즈를 올려 달콤하게 즐기는 ‘제주 당근 멘도롱 머핀’ 등이다.

구좌 당근은 유기물 함량이 높은 제주도 구좌 지역의 회산회토에서 수확한 채소로 높은 당도와 진한 향이 특징이다. 매년 11월 중순부터 이듬해 3월 수확해 신선한 맛을 즐길 수 있는 제철 채소다.

파리바게뜨 관계자는 “우리 농가 돕기 두 번째 행복상생 프로젝트로, 제주도 구좌 당근 농가와의 협업을 통한 당근 베이커리 제품을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 도움이 필요한 지역 농가와의 협업을 통해 신선한 지역 농산물을 활용한 제품을 계속해서 선보일 것”이라고 말했다.

