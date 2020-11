사유리 "임신 원치 않던 남자에게 임신 강요는 성폭력" 엄마의 말에 결심

[아시아경제 최은영 기자] 일본 출신 방송인 후지타 사유리가 자발적 비혼모가 되기로 한 이유를 밝혔다.

사유리는 27일 자신의 유튜브 채널에 '고민 끝에 결정한 사유리의 선택 그리고 이유'라는 영상을 올렸다.

"여러분들이 궁금해할 질문들로 영상을 만들어 봤다"라며 운을 뗀 그녀는 '싱글맘을 선택한 이유?'라는 질문에 "우리 엄마가 아기 갖기 싫다는 남자에게 (아기를 요구하는 건) 내가 성폭력 하는 거라더라"라고 밝혔다.

그녀는 "과거에 정말 사랑했던 사람이 있었는데 우리는 몇 번을 반복적으로 이별했다. 나는 빨리 결혼하고 싶고 아이를 낳고 싶어했는데 그 남자는 싫다고 했었다"라며 "엄마가 '아기 갖기 싫은 남자한테 강요하는 것은 성폭력과 마찬가지다'라고 말을 해줬고, 그 말을 듣고 슬펐지만 받아들일 수밖에 없었다"라고 고백했다.

또한 "37세부터 지금까지 난자 보관을 3~4번 했는데도 잘 모으지 못했다. 수치가 안 좋으니까 난자를 빼려고 해도 빼는 상태에서 난자가 죽어버리는 그런 결과가 많았다"라며 "그러다 41세 때 생리가 제대로 안 왔다. 산부인과에 가서 검사했더니 자궁 나이가 이미 48세라는 소식을 들었고 눈앞이 캄캄해졌다"라고 털어놨다.

그러면서 "그때 생각했다. 지금 당장 누구와 만나서 좋아하지 않는 사람과 결혼하고 시험관을 해야 하나 아이 갖는 것을 포기해야 하나 둘 중 하나밖에 없었다"라며 "당장 좋아하는 남자를 만나는 것도 어려울 것 같았고 성격상 사랑하지 않는 남자를 만나 아이를 낳는 것도 두려웠다. 그래서 혼자 낳아 키우기로 했다"라고 전했다.

그녀는 '임신 중에 가장 걱정되는 것이 있었냐?'는 질문에는 "노산이다 보니 임신 당뇨병이 우려됐다"라고 답했다. 이어 "그래서 몸 관리를 열심히 했다. 일주일에 3~4번 필라테스 수업을 받고 일주일에 한 번 근력운동을 했다"라고 밝혔다.

사유리는 출산에 대한 부모의 반응도 전했다. 그녀는 "임신한 건 정말 가까운 사람한테도 말 안 했다. 아빠한테도 임신 5개월 후에 말했지만, 엄마한테는 제일 먼저 말했다"라며 "엄마가 아빠한테 편지를 썼는데 아빠가 (편지를 읽고도) 별 반응이 없었다더라. 엄마가 물어보니 '상관없어', '신경 안 써'라더라. '사유리만 안 죽으면 상관없어', '행복하면 아무것도 신경 안 써'라는 뜻이었다. 그게 고마웠다"라고 덧붙였다.

끝으로 사유리는 '비난받을 수도 있는데 어떻게 생각하냐?'에 대한 질문에는 "비난 받는 게 당연한 거로 생각한다"라는 반응을 보였다. 이어 "사실 사랑하는 사람과 아이를 낳는 게 최고의 행복"이라며 "저는 그런 선택을 못 했으니까 하는 건데 정말 아이를 생각한다면 아빠가 있는 것, 사랑하는 사람의 아이를 낳는 게 제일 좋다. 그 마음 이해한다"라고 답했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr