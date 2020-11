현대차-네이버, 미래 모빌리티 서비스 협력 강화 '맞손'

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차그룹과 네이버가 미래 모빌리티 생태계 조성을 위해 협력을 강화한다. 양사는 내년부터 모빌리티 서비스 관련 협업 상품을 본격 출시할 계획이다.

현대차그룹과 네이버는 지난 27일 경기도 성남시에 위치한 네이버 그린팩토리에서 지영조 현대차 전략기술본부장과 한성숙 네이버 대표를 비롯해 양사 관계자들이 참석한 가운데 '미래 모빌리티 사업 제휴 협약(MOU)'을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 ▲콘텐츠·서비스 사업 협력 ▲모빌리티 서비스 시너지 창출 ▲중소사업자 상생 모델 개발 등 3가지 주요 협업 영역을 선정하고, 각 영역에서 관련 서비스와 상품을 내년부터 출시할 예정이다. 이는 고객에게 차량과 플랫폼을 연계한 다양한 경험을 제공하고, 나아가 새로운 모빌리티 생태계를 조성하기 위해 자동차 기업과 정보통신기술(ICT) 기업이 유기적으로 협력한다는 데 의미가 있다.

먼저, 현대차그룹은 네이버가 제공하는 다양한 콘텐츠를 현대기아차 고객이 차량 인포테인먼트 시스템을 통해 이용할 수 있는 새로운 서비스를 개발할 계획이다. 특히 네이버가 제공하는 검색, 지도, 쇼핑, 웹툰, V Live, 오디오 클립 등 현대인의 삶과 밀접하게 연관된 다양한 서비스와 콘텐츠를 커넥티드 카와 연계해 혁신적인 차량 내 고객 경험을 제공한다는 구상이다.

아울러 현대기아차의 커넥티드 카 서비스 이용 고객이 네이버 알림 서비스를 통해 차량의 정비 시기를 안내 받거나, 네이버에 접속해 전기차 픽업 충전 서비스 등을 이용하는 것도 가능해진다.

또한 이번 협약에 따라 현대차그룹과 네이버는 양사가 보유한 다양한 플랫폼을 바탕으로 신규 모빌리티 서비스 출시, 신사업 기회 창출 등을 함께 도모하기로 했다. 앞서 현대차그룹은 다양한 모빌리티 서비스 업체에 자체 개발한 서비스 플랫폼을 제공하고 이를 이용하는 과정에서 생성되는 데이터를 공유하는 체계를 갖춘 바 있다.

양사는 플랫폼을 활용한 시너지로 모빌리티 생태계의 리더십을 확보하고, 나아가 중소사업자에게 현대?기아차의 디지털키를 활용한 새로운 상생 사업 모델을 제시하는 등 사회적 가치까지 창출한다는 큰 그림을 그리고 있다.

지영조 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 181,000 전일대비 2,000 등락률 +1.12% 거래량 1,033,868 전일가 179,000 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 현대기아차, 엔진 리콜 美 과징금 확정…품질 강화에 620억원 투자(종합)정몽구 현대차그룹 명예회장, 4개월만에 퇴원이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감 close 전략기술본부 사장은 "자동차와 ICT의 결합을 통해 고객이 실질적으로 체감할 수 있는 새로운 이동 편의를 증진하고, 모빌리티 서비스 이용 전반에 걸쳐 고객경험을 혁신하겠다"고 말했다.

한성숙 네이버 대표도 "모빌리티 산업은 다양한 유형의 사용자들에게 많은 변화를 줄 수 있는 분야인 만큼 현대차그룹과 함께 다양한 실험을 통해 새로운 가능성을 만들어갈 것"이라고 화답했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr