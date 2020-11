롯데건설, '오산 롯데캐슬 스카이파크' 27일 사이버 견본주택 개관

[아시아경제 최동현 기자] 롯데건설은 27일 오산시 원동 712-1 일원에서 선보이는 ‘오산 롯데캐슬 스카이파크’의 사이버 견본주택을 개관하고 본격 분양에 나선다고 밝혔다.

이 단지는 지하 3층~지상 최고 23층, 18개 동, 65~173㎡(이하 전용면적), 총 2339가구 규모로 조성된다. 타입별 가구수는 ▲65㎡ 445가구 ▲74㎡ 217가구 ▲84㎡ 1515가구 ▲93㎡ 67가구 ▲108㎡ 76가구 ▲127㎡ 15가구 ▲169㎡ 1가구 ▲151㎡P(펜트하우스) 2가구 ▲173㎡P(펜트하우스) 1가구로 구성된다.

단지 인근에는 지하철 1호선 오산역과 오산역환승센터가 위치하고, 1번 국도와 경부고속도로 오산IC도 인접해 편리한 교통환경을 갖췄다. 게다가, 단지는 출퇴근 시간에 동탄역까지 셔틀버스도 운영할 예정으로 교통여건은 더욱 편리해질 것으로 기대된다.

단지는 교육환경도 좋다. 단지 바로 앞에는 원당초가 있어 도보 통학이 가능하고, 성호중, 운암중, 운암고 등도 인근에 위치한다. 또한, 롯데마트, CGV, 오산 한국병원, 오산시청 등 편의시설과 관공서가 가깝고, 단지 내에는 대규모 스트리트형 상가가 함께 조성돼 입주민은 더욱 편리한 주거생활을 누릴 수 있을 것으로 보인다.

오산 롯데캐슬 스카이파크는 지역 최대규모의 커뮤니티 시설이 들어선다. 커뮤니티 시설은 약 1만1000㎡ 규모로 조성되며, 오산 최초의 단지 내 실내수영장(유아용 풀장 포함)을 비롯해 2개층 높이의 멀티코트, 실내골프클럽, 피트니스 등의 시설이 도입되며, 키즈카페, 키즈짐 등의 키즈 특화시설과 북카페, 게스트룸, 다목적홀과 쿠킹라운지 등으로 다채롭게 꾸며질 계획이다.

친환경 조경 특화 설계도 주목할 만하다. 단지 주변에 자리한 마등산과 수변공원(예정)을 동서 녹지축으로 연결하도록 중앙광장을 배치해 개방감을 높였다. 뿐만 아니라, 벚나무로 꾸민 메인 산책로 ‘블라썸로드’와 수경시설과 휴게공간이 어우러진 ‘리조트플라자’를 구성한다. 또한, 탁 트인 조망을 제공하는 감성 정원 ‘그린테라스’와 창의력을 자극하는 어린이 공간 ‘플레이가든’과 ‘키즈가든’도 마련될 예정이다.

오산 롯데캐슬 스카이파크는 실생활의 편리함을 높일 수 있는 특화 설계를 도입한다. 단지는 남향 위주의 배치와 전 세대 4베이 판상형 구조가 적용돼 채광 및 일조권, 통풍이 우수하다. 또 전 세대에는 안방 드레스룸이 도입되고, 타입별로는 현관 창고, 주방 팬트리, 알파룸 등이 구성돼 수납공간과 공간활용성은 더욱 확대될 전망이다.

이 밖에도 세대 각방 온도조절시스템, 공동 현관 자동문시스템, 현관 스마트 날씨생활정보기, 단지 입구 차량 통제 시스템, 지하주차장 비상호출 시스템, 주차 유도 시스템, 주차위치인식 시스템 등을 도입하여 입주민의 편의와 보안에 힘쓸 예정이다.

롯데건설 관계자는 “롯데캐슬 브랜드의 차별화된 특화 설계로 그 어디에서도 누리지 못한 특별한 일상을 선사할 예정”이라며 “입주민이 롯데캐슬에 산다는 자부심을 느낄 수 있도록 최선을 다해 랜드마크 아파트를 선보이겠다”고 말했다.

오산 롯데캐슬 스카이파크의 견본주택은 오산시 원동 176-1 일원에 위치하며, 사전 방문 예약제로 운영된다. 사전 방문 예약은 롯데캐슬 홈페이지를 통해 가능하다. 단지는 사이버 견본주택을 동시에 운영하며, 홈페이지를 통해 유니트별 가상현실(VR) 영상과 입지, 단지 배치, 특장점 등의 상세 정보를 확인할 수 있다.

또한 견본주택은 코로나19 확산방지를 위해 철저한 방역 관리가 진행되는 안심 견본주택으로 운영될 예정이며, 이를 위해 견본주택에는 손 소독제, 에어샤워기, 발판 소독, 비접촉 체온계 등이 배치되고 매일 오픈 전후로는 방역 소독이 진행된다.

청약 일정은 오는 12월7일 특별공급 접수를 시작으로 12월8일 1순위 해당지역, 12월9일 1순위 기타지역 청약 접수를 받는다. 12월10일에는 2순위 청약접수를 실시하고, 당첨자 발표는 12월16일 진행한다. 이후 정당계약은 12월27일부터 12월31일까지 5일간 진행된다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr