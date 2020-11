[e 공시 눈에 띄네]코스닥-26일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 11,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,800 2020.11.27 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-9일현대바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 0.45%진단키트 대량 공급 소식에 ‘주가급등’! 지금입니다! close =280억원 규모 사업권 양수도 예약 약정 체결

◆ 데이타솔루션 데이타솔루션 263800 | 코스닥 증권정보 현재가 7,760 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,990 2020.11.27 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 데이타솔루션, 커뮤니티 활발... 주가 29.46%.인도도 이제는 안쓴다! 화웨이 결국 낙동강 오리알..데이타솔루션, 커뮤니티 활발... 주가 -5.78%. close =삼성전자와 165억원 규모 공급계약

◆ MP그룹 MP그룹 065150 | 코스닥 증권정보 현재가 1,315 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,315 2020.11.27 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 MP그룹, 최대주주 지분 매각 절차 돌입…"경영 정상화 속도"[e공시 눈에 띄네]코스닥-6일MP그룹, 3자배정 유증…경영권 이전으로 정상화 추진 close =200억원 규모 유상증자 결정

◆ KCC건설 KCC건설 021320 | 코스닥 증권정보 현재가 7,630 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,600 2020.11.27 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 KCC건설, 신한은행에 1218억원 규모 채무보증 결정'근대화의 아이콘' 31빌딩, 리모델링으로 재탄생 마쳐'총수'있는 '비상장사'가 내부거래 비중 높아 close =신한은행에 1218억원 규모 채무보증 결정

◆ 케이씨에스 케이씨에스 115500 | 코스닥 증권정보 현재가 5,610 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,660 2020.11.27 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 케이씨에스, 현대카드와 45억원 규모 승인시스템 교체 계약케이씨에스, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.42%케이씨에스, 키오스크(KIOSK) 테마 상승세에 18.06% ↑ close =현대카드와 45억원 규모 승인시스템 교체 계약

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr