두산퓨얼셀은 9월4일 박정원 두산그룹 회장을 비롯한 특수관계인 13명이 보통주 1276만3557주를 두산중공업에 증여함에 따라 최대주주가 두산 외 34명에서 두산중공업 외 34명으로 변경됐다고 26일 공시했다.

이들 최대주주의 지분율은 50.31%로 동일하다.

