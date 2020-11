'3층 연금' 관리가 궁금하다면…NH투자증권, 유튜브 강연 진행

다음 달 1일 오후 3시30분 유튜브에서 100세시대 아카데미 실시

[아시아경제 금보령 기자] 노후를 위한 자산관리를 하고 싶은 투자자들을 대상으로 '3층 연금'에 대한 강연이 진행된다.

NH투자증권 100세시대연구소는 다음 달 1일 오후 3시30분 유튜브에서 100세시대 아카데미를 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 강연의 주제는 '풍요로운 노후를 위한 3층 연금 자산관리의 모든 것'이다. 3층 연금에 대해 꼭 알아야 할 핵심사항은 물론 사회 초년생부터 은퇴자까지 유용하게 활용할 수 있는 연금 전략에 대해 설명하는 시간을 갖는다. 3층 연금은 국민연금, 퇴직연금, 개인연금을 뜻한다.

100세시대 아카데미 유튜브 실시간 세미나는 사전 참가신청을 통해 무료로 참여 가능하다. 신청은 NH투자증권 영업점 직원 또는 모바일 링크를 통해 하면 된다. NH투자증권 고객이 아니어도 참여할 수 있다.

박진 NH투자증권 100세시대연구소장은 "100세 시대를 살아가기 위한 가장 좋은 방법은 꾸준한 현금 흐름, 즉 연금으로 노후 소득을 만드는 것"이라며 "3층 연금 자산관리 전략은 은퇴 시점을 전후로 두고 있는 50~60대뿐만 아니라 중장기적으로 은퇴 준비를 해야하는 30~40대에게도 의미 있는 솔루션을 제공할 것"이라고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr