포스코건설, 방글라데시 건설기능인력 양성

[아시아경제 유인호 기자] 포스코건설은 방글라데시 등 개발도상국 현장에서 채용과 연계된 직업훈련소를 운영해 양질의 현지 인력을 확보하고 있다고 26일 밝혔다.

포스코건설은 9월부터 발전소 사업장이 있는 방글라데시 마타바리 지역에서 2차에 걸친 건설기능인력 양성교육을 실시해 86명의 수료생을 배출했으며 현재 3차로 54명을 교육하고 있다고 소개했다.

1차 수료생 44명 가운데 성적 우수자 21명을 현지 채용했고, 전체 수료생 130여명 중 총 60명을 채용할 계획이라고 했다.

직업훈련소는 4주 과정으로, 기초한국어와 조적, 미장, 목공, 철근, 전기 등 과목을 교육한다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 교육은 비대면 온라인 방식으로 진행한다.

포스코건설이 사업을 진행 중인 마타바리 발전소에는 향후 3년간 약 3000명의 기능인력이 필요하지만, 현지 인력 확보가 매우 어려운 상황이다.

포스코건설은 2013년부터 베트남, 미얀마, 인도네시아 등 사업지에서 건설기능 직업훈련소를 운영하며 지금까지 300여명에게 교육의 기회를 제공했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr