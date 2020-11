볼보코리아, '2020 언택트 헤이, 플로깅' 성료…2억4000만원 기부

1875명 자발적 참여

[아시아경제 김지희 기자] 볼보자동차코리아가 친환경 러닝 이벤트 ‘2020 언택트 헤이, 플로깅’을 성료했다고 26일 밝혔다. 본 행사 진행에 앞서 판매했던 플로깅 한정판 패키지 2020개의 판매 금액 4000만원은 전액 구매자 이름으로 기부하고, 볼보코리아 추가 기부금 2억원을 더해 총 2억4000만 원을 환경재단에 기부했다. 기부금은 일회용 쓰레기 문제 인식 제고 및 올바른 일회용 마스크 폐기를 위한 환경 캠페인 활동 등에 사용될 예정이다.

올해로 2회째를 맞은 '헤이, 플로깅'은 일상 속 작은 실천을 통해 환경 보호의 의미를 고취시키고자 마련됐다. 특히 올해는 안전을 위해 ‘언택트 콘셉트’로 기획해 지난달 31일부터 이달 8일까지 9일 간 플로깅을 한 사진과 필수 해시태그를 통해 인스타그램에 인증하는 방식으로 진행됐다. 그 결과 총 1875명이 자발적인 참여에 나섰다.

볼보코리아는 깨끗하고 안전한 플로깅 문화 확산을 위해 노력하고 있다. 2019년부터 21개의 러닝크루, 총 1700명으로 구성된 ‘볼보 플로깅 러닝크루’를 구성해 플로깅 및 러닝에 필요한 물품을 지속적으로 제공하고 있다. 앞으로도 크루는 플로깅이 필요한 모든 곳에서 활동하며 건전한 플로깅 문화 확산에 앞장 설 예정이다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “일상 속 작지만 의미있는 행동이 모여 깨끗하고 아름다운 지구를 만들어가는 플로깅 문화가 국내 점차 확산 중”이라며 “올해에도 볼보자동차와 함께 뜻을 모아 참여해 주신 모든 고객의 기대에 부응하기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr