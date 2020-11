[아시아경제 오주연 기자] 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 48,350 전일대비 2,850 등락률 +6.26% 거래량 876,096 전일가 45,500 2020.11.25 11:40 장중(20분지연) 관련기사 현대미포조선, 조선 테마 상승세에 8.57% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-24일현대미포조선, 조선 테마 상승세에 7.32% ↑ close 은 싱가포르 소재 선사(Singapore-based trader)와 1157억원 규모의 40K LPG운반선 2척을 수주했다고 25일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 3.86%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr