'2020 스마트 건설기술·안전 대전'…27일 일산 킨텍스서 개최

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 한국시설안전공단, 한국건설기술연구원과 오는 27일 경기 일산 킨텍스에서 '2020 스마트 건설기술·안전 대전'을 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 행사에서는 스마트건설챌린지 등 3개 경연대회 수상작에 대한 시상식과 48개 기업·기관들이 참여하는 기술전시, 기조강연, 전문포럼 등이 진행된다.

우선 '스마트건설 챌린지'에서는 총 101개 경연팀이 경쟁을 한 결과, 32개 우수팀이 선정돼 국토교통부장관상 등과 상금을 받는다.

건설·시설 안전관리 관련 창의적인 아이디어와 우수사례 발굴을 위한 '국토안전 경진대회'는 접수된 280건을 대상으로 2차에 걸친 심사를 통해 총 18점을 우수작으로 선정했다.

'스마트건설 창업 아이디어 공모전'에서는 서류심사, 창업캠프, 멘토링, 최종 발표대회 등의 평가를 거쳐, 총 78개 팀 중 12팀이 우수팀으로 선정됐다.

행사에선 73개 기업과 단체가 참여하는 기술 전시부스를 통해 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 첨단기술 전시도 이뤄진다.

스마트 건설과 지속가능한 기반시설 관리 분야의 다양한 전문가를 초빙해 최신동향과 정책방향을 공유하는 포럼도 개최된다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 개회식·시상식·포럼은 100명 이내, 관람은 동시 200명 이내로만 입장이 가능하다. 온라인으로 생중계도 한다.

이상주 국토부 기술안전정책관은 "건설 디지털화와 스마트화는 건설산업 전체를 한 단계 도약시킬 수 있는 중요한 기회"라며 "스마트건설의 본격적 실용화를 목표로 더욱 확대된 활성화 정책을 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

