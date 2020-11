'인천 국제 1인 미디어 페스티벌' 내달 5~6일 온라인 개최

[아시아경제 박혜숙 기자] 1인 방송 분야 국제 행사인 '2020 인천 1인 미디어 페스티벌(IISF)'이 다음 달 5~6일 송도국제도시 송도컨벤시아에서 온라인을 통해 열린다.

'더 새로운 연결, 언택트를 넘어 온택트로'라는 슬로건을 내건 이번 행사는 인천시가 주최하고, 인천테크노파크(인천TP)가 주관한다.

1인 미디어 산업진흥 및 저변확대를 위해 올해로 3회째를 맞는 페스티벌은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 행사 홈페이지(www.iisf.kr)와 온라인 방송 플랫폼을 통해 실시간 생중계로 진행된다.

1인 미디어 시장의 저명인사와 대표적인 크리에이터가 함께하는 '마스터클래스', 유명 크리에이터와 관람객이 함께 즐기는 '메인 무대 이벤트 프로그램'이 선보인다.

여행 및 세계문화, 인천 관광 콘텐츠를 소개하는 '월드 트래블 크리에이티브 존', 신인 크리에이터 콘텐츠 전시 및 1인 미디어 체험전이 진행되는 '신인 크리에이터 체험존'도 마련된다.

이외에도 새내기 크리에이터를 위한 이벤트 프로그램과 낄낄상회, 걸깝스와 함께하는 신인 유튜버 챌린지도 진행된다.

이벤트 프로그램 참여 및 페스티벌 현장 참관은 오는 30일까지 IISF 홈페이지(www.iisf.kr)를 통해 신청·접수하면 된다. 인천TP는 추첨을 통해 참관자를 선정할 예정이며, 코로나19 확산 상황에 따라 관람 여부 및 인원 등은 변경될 수 있다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr