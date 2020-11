[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 피플바이오=유럽 의료기기 인증 CE 획득

◆ 티움바이오=자궁내막증 치료제 TU2670의 임상 2a상 시험 계획 승인

◆ 한류타임즈=보통주 2주를 1주로 감자결정

◆ 제이엘케이=임성묵 사외이사 사임, 유헌영 신규 사외이사 선임

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr