이종범 와이프 누구?…팬으로 만나, 이연수와도 친구

[아시아경제 김봉주 기자] 24일 재방송된 SBS '불타는청춘'에 전 야구선수 이종범이 출연한 가운데 그의 아내에 대한 관심이 쏠리고 있다.

이종범은 이날 박재홍 친구로 출연했다.

방송에서 이종범은 이연수를 가리켜 "저희 집사람이랑 잘 알아요"라고 말했다.

두 사람의 연관성에 대해 박재홍은 "술집에서 만났대요"라고 덧붙였다.

이에 이연수는 "(술집이 아니라) 밥집에서 만났어"라고 말했다.

이종범은 "(아내가) 거기가 정말 맛있다고 해서 갔는데 연수씨도 거기 있더라고요"라며 처음 만난 상황을 설명했다.

이연수는 "(이종범 아내가) 나랑 동갑이어서 친구했지"라고 말했다.

이종범의 아내 정연희씨는 이종범 보다 1살 연하로 올해 나이 50세다. 두 사람은 1994년 잠실구장에서 팬, 선수로 만나 인연을 맺은 것으로 전해졌다.

정연희씨는 숭의여대를 졸업한 후 프랑스 파리에서 패션디자인 유학을 다녀왔다.

한편 이종범은 올해 51세로, 지난 1997년 정연희 씨와 결혼해 슬하에 아들 이정후, 딸 이가현 2남매를 두고 있다. 이종범의 아들은 키움 히어로즈에서 뛰고 있는 이정후다.

이종범은 2011년 은퇴 후 지도자로 생하고 있으며 현재는 주니치 드래곤즈 2군 연수코치를 지내고 있다.

이종범은 배우 최성국과 동갑내기로도 화제가 되기도 했다. 선수 생활을 오래 한 이종범과 최성국의 외모가 다소 나이 차이가 있어 보였기 때문이다.

