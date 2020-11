목포대 미술학과, 디자인코리아 페스티벌 2020 출품

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서) 미술학과(학과장 조은정)는 지난 19일 오후 4시, 미술학과 디자인전공 졸업 예정 학생들의 작품들이 ‘디자인코리아 페스티벌 2020’ 우수디자이너 쇼케이스(DK Job Fair)에서 온·오프라인으로 전시됐다고 24일 밝혔다.

대한민국 대표 디자인 종합 박람회 ‘디자인코리아 페스티벌 2020’은 산업통상자원부와 한국디자인진흥원이 주최하고 내달 18일까지 열린다.

이번 행사는 코로나19로 온라인과 오프라인 전시가 동시에 열리며, 홈페이지를 통해 사전예약하고 분당 코리아디자인센터에서 직접 관람할 수 있으며, 한국 디자인의 역사를 재조명한 제품, 대한민국디자인전람회 수상작 등이 전시돼 있다.

특히, 국립목포대학교 미술학과 디자인전공 학생들(김민준, 김아현, 김현승, 김희진, 윤동훈, 이어진, 박나현, 정호원, 황창민)의 작품들은 VR(Virtual Reality, 가상 현실) 기술로 촬영 전시돼 실제 현장에서 보는 듯한 느낌을 전달해 주고 있다.

공식 홈페이지에서 VR 우수디자이너 쇼케이스 DK JOB FAIR를 클릭, 3D 공간탐색을 통해 오른쪽 복도 끝부분에서 목포대학교 미술학과 학생들의 작품을 만나 볼 수 있다.

