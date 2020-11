서울 웨스틴조선호텔 '조선델리', 수능 합격 기원 선물세트 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 서울 웨스틴조선호텔은 '조선델리'에서 대한수학능력시험(이하 수능)을 앞두고 수험생을 위한 디저트 2종을 선보인다고 22일 밝혔다.

프로모션 선물세트 구성으로 ‘찹쌀 브라우니’와 ‘월넛 크럼블 찹쌀 브레드’를 오는 23일부터 다음달 3일까지 한시적으로 선보인다.

‘찹쌀 브라우니’는 부드러우면서도 밀도 있는 식감과 진한 초콜릿 맛이 느껴지는 조선델리수제 브라우니에 찹쌀을 넣고 구워 달콤한 풍미에 쫀득한 식감까지 더해져 부담 없이 즐기기 좋다.

‘월넛 크럼블 찹쌀 브레드’는 찰싹 붙으라는 의미에서 찹쌀가루, 꿀과 천연당을 넣고 영양이 듬뿍 담긴 견과류 호두와 앙금, 팥 등으로 구운 반죽에 시그니처 브레드인 소보로 빵의 소보로를 올려 구워내 건강한 맛과 특유의 고소함을 자랑한다. ‘플레인, 흑임자, 녹차, 초코 등 4가지 맛으로 다양하게 준비해 취향에 맞게 즐길 수 있다.

두 제품 판매가는 3만원(8개입)으로 조선델리의 고급스러운 패키지에 합격을 기원하는 응원의 메시지 카드를 넣어 제공해 선물세트에 행운을 더했다. 구매 수량 별로(30/50/100개) 10%부터 최대 20% 할인의 특별 혜택이 제공된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr