[아시아경제 임혜선 기자] 아이오케이 아이오케이 078860 | 코스닥 증권정보 현재가 2,150 전일대비 140 등락률 +6.97% 거래량 2,092,894 전일가 2,010 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일엔터업계 큰 손 원영식 회장 일가, 아이오케이 매각으로 300억대 현금화 close 는 방송장비 등 업체 비덴트의 주식 316만1410주를 163억원에 추가 취득한다고 20일 공시했다. 주식 취득 뒤 아이오케이 아이오케이 078860 | 코스닥 증권정보 현재가 2,150 전일대비 140 등락률 +6.97% 거래량 2,092,894 전일가 2,010 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일엔터업계 큰 손 원영식 회장 일가, 아이오케이 매각으로 300억대 현금화 close 의 비덴트 지분율은 14.6%가 된다. 주식 취득 예정일은26일이다.

